Husumetliler sokakta karşılaştı, ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Esenler'de sokakta karşılaşan husumetli iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgadakilerden birinin durumu anlattığı arkadaşları olay yerine gelince ortalık savaş alanına döndü.
Olay, 1 Eylül Cuma günü gece saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki kişi sokakta karşılaştı. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Taraflardan biri cep telefonuyla arkadaşlarını arayarak durumu anlattı. Olay yerine gelen grup, arkadaşlarının kavga ettiği kişi tam otomobiliyle kaçacağı sırada, otomobilin önünü kesti.
Önce otomobile taş attılar, ardından tekmelediler. Otomobildeki kişiyi ise indirip darben grup, olay yerinden uzaklaştı. (DHA)