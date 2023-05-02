Husumetlisi sopayla dövdü, hastanede öldü
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, Ferahi K., (63), aralarında husumet olan Ertuğrul Akanı (64) çıkan kavgada sopayla dövdü. Ağır yaralanan Akan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mihalıççık ilçesine bağlı Güce Mahallesi’nde oturan Ferahi K., aralarında daha önceden husumet olan Ertuğrul Akan ile dün sokakta karşılaştı. İkili arasında tartışma kavgaya dönüştü ve Ferahi K., sopayla döverek Ertuğrul Akanı başından ağır yaraladı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Akan, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli Ferahi K., gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi için Jandarma Komutanlığına götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)