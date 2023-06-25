Husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü, 2 gün sonra teslim oldu

İstanbul'da M.K., aralarında alacak verecek meselesi olduğu B.Y.'nin iş yerine gitti ve tüfeğiyle ateş etti. M.K., olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli iki gün sonra polise teslim oldu.

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Olay, geçtiğimiz cuma akşam saatlerinde Bayrampaşa’ya bağlı Muratpaşa Mahallesi’ndeki tekstil atölyesinde meydana geldi. M.K. aralarında alacak verecek meselesi olduğu B.Y’nin tekstil atölyesine gitti.

“YAKINLARI 2-3 GÜNDÜR ARIYORDU”

İkili arasında kısa sürede tartışma çıktı. Tartışma sırasında B.Y., iş yerinde bulunan av tüfeğiyle M.K.’ya ateş etti. M.K., olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli daha sonra M.K’nın cesedini battaniyeyle örtüp iş yerini kapatarak kaçtı. B.Y. bugün sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Ekipler, B.Y’nin ifadesinin ardından iş yerine gittiğinde M.K.’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen M.K’nın yakınları sinir krizi geçirdi. M.K’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahallede esnaf olan Ömer Salta, “Kayıp şahsı 2-3 gündür yakınları arıyordu. Bugün de cesedi bulundu. Aile kamera görüntüleri bakıyordu polisle birlikte. Biz şahsı tanımıyorduk” dedi. (DHA)

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