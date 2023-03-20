Husumetlisini pompalı tüfekle vurdu
Samsun'un Canik ilçesinde Ufuk A. (29) tartıştığı husumetlisi U.B.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı.
Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli olan Ufuk A. ile U.B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ufuk A., yanında getirdiği pompalı tüfekle U.B.ye ateş etti. Yaralanan U.B., çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Ufuk A.yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ufuk A., Samsun Adliyesine sevk edildi. (DHA)