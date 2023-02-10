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Huzurevindeki kadın depremzedelere 234 bin TL bağışladı

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde huzurevinde kalan 83 yaşındaki Elif Gündoğdu, depremzedeler için AFAD'ın yardım hesabına 234 bin lira bağışta bulundu.

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Huzurevindeki kadın depremzedelere 234 bin TL bağışladı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Rıfat Kartal Huzurevinde kalan Gündoğdu, merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen, “asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerden zarar görenlere yardım için görevlilerle bir banka şubesine gitti.

Gündoğdu, biriktirdiği 234 bin lirayı AFAD’ın açtığı yardım hesabına yatırdı.

Nevşehir Valiliği, sosyal medya hesabından, “Güzel ellerinden öpüyoruz Elif teyze” notunu paylaştı. (AA)

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