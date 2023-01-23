IAB yeni yönetimi belli oldu
İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) yönetim kurulu başkanlığına Burak Ertaş seçildi.
İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirildi.
Genel Kurul toplantısında faaliyet raporu ve iç denetim raporu sunumlarının ardından yeni dönemde görev yapacak yönetim, denetim ve disiplin kurulu seçimi yapıldı.
Genel Kurul toplantısı sonrasında yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeleri tarafından başkanlık için sahibinden.com tüzel üye olarak belirlenirken, Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş seçildi.
Genel Kurul'da söz alan IAB 2023-2024 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş “IAB tüm dünyada medya ve pazarlama endüstrilerinin dijital ekonomide gelişmelerini sağlamak ve dijital reklamcılık için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışıyor. Güven, ölçüm ve şeffaflık standartlarını oluşturuyor. Türkiye'de de aynı misyonla çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Tüm paydaşların işbirliği ve el birliği ile dijital reklamcılığın sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi için çalışacağız ” dedi.
IAB 2023-2024 Dönemi Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle oldu:
Başkan:
sahibinden.com: Burak Ertaş
Başkan Yardımcıları:
Reklamcılar Derneği – Cüneyt Turgut Devrim
Reklamverenler Derneği – Sinem Sandıkçı Gökçen
Genel Sekreter:
Genart Medya Reklamcılık İletişim Tic. A.Ş. – Cemal Burak Yılmaz
Sayman:
Doğuş Yayın Grubu A.Ş – Yakup Erdoğan
Üyeler:
Akbank T.A.Ş. – Beril Alakoç Orhonoğlu
Ciner Yayin Holding A.Ş. – Dr .Mahmut Kurşun
Criteo Reklamcılık Hiz.ve Tic. A.Ş. – Murat Kalafat
D-Market Elektronik Hizmetler Ve Ticaret A.Ş – Onur Gargılı
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. – Ayşen Akalın
Estetik Yayıncılık A.Ş. – Reha Başoğul
Eti Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. – Ebru Üstün Utku
Google Reklamcılık Ve Pazarlama Ltd. Şti. – Yeşim Öztekin
Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş. – Erhan Acar
HYPE İletişim ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. – Sarper Danış
Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş – Pınar Ercan Tursun
Karnaval Medya Labs İnternet Hiz. Tic. A.Ş. – Burak Can
Logaritma Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi – Ekin İlyasoğlu
Maksimum İletişim Hizmetleri A.Ş. – İlkan Gökyılmaz
Netcom Medya A.Ş. – Zeynep Taptık Bilgen
Onedio Bilişim Yazılım Medya Teknoloji San. Tic. A.Ş. – Aytek Açık
Optimum Media Direction Medya Hizmetleri Anonim Şirketi – Atakan Demirci
SP İletişim Hizmetleri A.Ş. – Rima Erdemir
T Medya Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş. – Rahşan An
Tooplay İnternet Reklam Hiz. Tic. A.Ş. – Selim Topaloğlu
Turkuvaz Reklam Pazarlama Dan. A.Ş. – Aslıhan Albayrak
Unilever San. Ve Tic. Türk A.Ş – Nazlı Eda Kırali
Vog Reklam Ve Tan. Hiz. Ltd. Şti. – Cenk Gümüşcüoğlu
Wavemaker İletişim Planlama Hizmetleri Limited Şirketi – Sibel Ülkü
Yıldız Holding A.Ş. – Zeynep Verda Duysak
Denetim Kurulu
Arçelik Pazarlama A.Ş. – Mehmet Tüfekçi
Admatic Medya A.Ş. – Savaş Yılmazer
EVA Bilişim Hizmetleri Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Ekin Özçiçekçiler