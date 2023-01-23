IAB yeni yönetimi belli oldu

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) yönetim kurulu başkanlığına Burak Ertaş seçildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Genel Kurul toplantısında faaliyet raporu ve iç denetim raporu sunumlarının ardından yeni dönemde görev yapacak yönetim, denetim ve disiplin kurulu seçimi yapıldı.

Genel Kurul toplantısı sonrasında yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeleri tarafından başkanlık için sahibinden.com tüzel üye olarak belirlenirken, Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş seçildi.

Genel Kurul'da söz alan IAB 2023-2024 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş “IAB tüm dünyada medya ve pazarlama endüstrilerinin dijital ekonomide gelişmelerini sağlamak ve dijital reklamcılık için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışıyor. Güven, ölçüm ve şeffaflık standartlarını oluşturuyor. Türkiye'de de aynı misyonla çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Tüm paydaşların işbirliği ve el birliği ile dijital reklamcılığın sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi için çalışacağız ” dedi.

IAB 2023-2024 Dönemi Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle oldu:

Başkan:

sahibinden.com: Burak Ertaş

Başkan Yardımcıları:

Reklamcılar Derneği – Cüneyt Turgut Devrim

Reklamverenler Derneği – Sinem Sandıkçı Gökçen

Genel Sekreter:

Genart Medya Reklamcılık İletişim Tic. A.Ş. – Cemal Burak Yılmaz

Sayman:

Doğuş Yayın Grubu A.Ş – Yakup Erdoğan

Üyeler:

Akbank T.A.Ş. – Beril Alakoç Orhonoğlu

Ciner Yayin Holding A.Ş. – Dr .Mahmut Kurşun

Criteo Reklamcılık Hiz.ve Tic. A.Ş. – Murat Kalafat

D-Market Elektronik Hizmetler Ve Ticaret A.Ş – Onur Gargılı

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. – Ayşen Akalın

Estetik Yayıncılık A.Ş. – Reha Başoğul

Eti Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. – Ebru Üstün Utku

Google Reklamcılık Ve Pazarlama Ltd. Şti. – Yeşim Öztekin

Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş. – Erhan Acar

HYPE İletişim ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. – Sarper Danış

Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş – Pınar Ercan Tursun

Karnaval Medya Labs İnternet Hiz. Tic. A.Ş. – Burak Can

Logaritma Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi – Ekin İlyasoğlu

Maksimum İletişim Hizmetleri A.Ş. – İlkan Gökyılmaz

Netcom Medya A.Ş. – Zeynep Taptık Bilgen

Onedio Bilişim Yazılım Medya Teknoloji San. Tic. A.Ş. – Aytek Açık

Optimum Media Direction Medya Hizmetleri Anonim Şirketi – Atakan Demirci

SP İletişim Hizmetleri A.Ş. – Rima Erdemir

T Medya Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş. – Rahşan An

Tooplay İnternet Reklam Hiz. Tic. A.Ş. – Selim Topaloğlu

Turkuvaz Reklam Pazarlama Dan. A.Ş. – Aslıhan Albayrak

Unilever San. Ve Tic. Türk A.Ş – Nazlı Eda Kırali

Vog Reklam Ve Tan. Hiz. Ltd. Şti. – Cenk Gümüşcüoğlu

Wavemaker İletişim Planlama Hizmetleri Limited Şirketi – Sibel Ülkü

Yıldız Holding A.Ş. – Zeynep Verda Duysak

Denetim Kurulu

Arçelik Pazarlama A.Ş. – Mehmet Tüfekçi

Admatic Medya A.Ş. – Savaş Yılmazer

EVA Bilişim Hizmetleri Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Ekin Özçiçekçiler