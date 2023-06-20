İBB çalışanının ‘örgüt üyeliği’ davasında karar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaparken, terör örgütü PKK üyeleriyle silahlı fotoğrafları çıktığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Şafak D.'nin davasında karar çıktı.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şafak D. ve avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı önceki duruşmada ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan Şafak D.’nin 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması yönünde verdiği mütalaayı tekrarladı.
Mahkeme, sanık Şafak D.’yi örgüt üyeliği sabit görüldüğü gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Şafak D.’nin tutukluluğunun devamına hükmedildi. (DHA)