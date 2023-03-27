İçişleri Bakanlığı: Yurt dışına kaçmaya çalışan bir terörist ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçmaya çalışan gri kategorideki bir teröristin sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı Koordinesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit J.Uzm.Çvş. İslam ÇUBUK operasyonu kapsamında, Şırnak-İdil İlçesi Yavşan bölgesinde 27 Mart 2023 tarihinde icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonu sonucunda, yurt dışına kaçmaya çalışan (1) erkek terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Ele geçen teröristin yapılan kimlik tespitinde Terör Arananlar listesinde gri kategoride yer alan Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman olduğu anlaşılmıştır” denildi.
BAKAN SOYLU’DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde; PKK Terör Örgütü’nün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman, Gri Kategorideki terörist, gözaltına alındı. Kahraman Jandarmamıza tebrikler” dedi. (DHA)