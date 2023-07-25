İçki içme teklifini reddedince öldürdü

Ankara'da Salih Boyu, içki içme teklifini geri çeviren akrabası Mehmet Kıranşal'ı çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

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Ankara’da gerçekleşen olay, 19 Temmuz’da akşam saatlerinde Mamak ilçesi Mutlu Mahallesinde meydana geldi. Salih Boyu, Faik Kölge ve eşi Zekiye Kölge, Mehmet Karanşal’ı evine giderek, içki içmeye davet etti. Evin önüne inen Kıranşal, teklifi geri çevirdi.

Kıranşal, Salih Boyu ve Faik Kölgenin evin önünden ayrılmaması üzerine elinde sopayla geri dönüp, gitmelerini isteyince tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Salih Boyu, Mehmet Kıranşalı bıçaklayıp kaçtı. Mehmet Kıranşal, kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Salih Boyu, Mamak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

“SALLAMA İLE SALDIRDI”

Salih Boyu, emniyetteki ifadesinde, “Gün içerisinde alkol aldık. Daha sonra Mehmetin evinin önünde sohbet ederken uzaktan akrabam olan Mehmet yanımıza geldi. Şakalaşmadan dolayı kavga çıktı. Mehmet bize sallama ile saldırdı. Kendimi korumak için cebinden çıkardığım bıçak ile karşılık verdim. Bıçağı olay yerinden kaçarken attım” dedi. Salih Boyu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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