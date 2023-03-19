İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Silivri'de İETT otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda 59 ZG 151 plakalı otomobil ile 34 DRT 599 plakalı İETT otobüsü çarpıştı.
Kazada otomobilin sürücüsü D.G. ile yanındaki A.P. ve S.Ç. yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.Ç’nin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, A.P’nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)