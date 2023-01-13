İETT’nin ilk kadın garaj amiri göreve başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kuruluşu İETT, 152 yıllık tarihinde bir ilke imza attı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

12 yıldır İETT bünyesinde görev yapan Endüstri Mühendisi Nesrin Yılmaz Binay, Sancaktepe Garajı'na amir oldu.

Her gün 180 farklı otobüsün, sefere hazır hale gelmesinden sorumlu olan Nesrin Yılmaz Binay'ın görev yaptığı garajda 98 teknik ve idari personel ile 263 şoför görev yapıyor.

Anadolu Yakasında, Çekmeköy – Sultanbeyli ve Sancaktepe'den İstanbul'un bir çok noktasına giden otobüsler, Nesrin Yılmaz Binay amirliğinde sefere hazırlanıp çıkıyor.

“GURUR DUYUYORUM”

İETT'nin ilk ve tek kadın garaj amiri olmasından büyük gurur duyduğunu anlatan Nesrin Yılmaz Binay, “Sahada kadın çalışanların artması gerektiğini düşünüyorum. Kadınların farklı bir bakış açısı getirdiğini düşünüyorum. Bu görevi bana sunduklarında ben çok gurur duydum. Bu fırsatı bana verdikleri için çok mutluyum” dedi.