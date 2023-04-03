“İftara gidiyorum” dedi, ölü bulundu
Antalya'nın Serik ilçesinde bir marketten alışveriş yaptıktan sonra iftara yetişmek için evine gitmek üzere ayrılan Hasan Özcan beş gün sonra ırmakta suya gömülü aracında ölü bulundu.
28 Mart’ta Belek’te bir marketten alışveriş yapan Hasan Özcan, arkadaşlarına, iftara eve gideceğini belirtip, aracıyla yola çıktı. Geç saatlere kadar eve dönmeyen Özcan’ın ailesi polise kayıp başvurusunda bulunuldu.
Polis, 57 yaşındaki Hasan Özcan’ın sık sık ziyaret ettiği Acısu Irmağı civarında arama çalışması yaptı. Özcan bu sabah ırmakta suya gömülü aracında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)