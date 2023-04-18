İftardan dönerken uğradığı silahlı saldırıda öldü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde iftar davetinden evine dönerken silahlı saldırıya uğrayan Azam Badur, hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde Cizre ilçesi Cudi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yakının daveti üzerine iftara giden Azam Badur, geç saatlerde evine dönerken sokakta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Badur, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Badur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Badur'un cansız bedeni otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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