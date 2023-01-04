İki araç kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Batman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, öğleden sonra Hasankeyf kara yolu Binatlı köyü kavşağında meydana geldi.

Emin Ekinci (63) yönetimindeki 72 DC 125 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AKH 293 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Emin Ekinci ile eşi Seve ve oğlu Yusuf Ekinci (20) ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Emin Ekinci, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

İlk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emin Ekinci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seve Ekinci ile oğlu Yusuf Ekincinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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