İki çocuğu boğulan aileye 726 bin Euro tazminat

Akdeniz’deki Rodos Adası’nda 4 yıl önce tatil yaparken, kaldıkları otelin havuzunda boğulan iki çocuk için açılan tazminat davasında, otel yönetiminin aileye 726 bin Euro tazminat ödenmesine karar verildi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Akdeniz'deki Rodos Adası'nda beş yıldızlı bir otelde 31 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda, Fransa'dan otele tatile gelen bir ailenin 17 yaşındaki kızı Anasia ile 19 yaşındaki kızı Carla öğle saatlerinde havuzda yüzerken havuz içerisindeki emme pompasının aniden açılması nedeniyle boğularak yaşamlarını yitirmişlerdi.

Fransız ailenin Rodos Asliye Ceza Mahkemesi'nde otel yönetimi aleyhinde açtığı tazminat davası sonuçlandı.

AİLE TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI

Rodos Asliye Mahkemesi, otelin aileye 726 bin euro tazminat ödemesine karar verdi. Söz konusu tazminat, 260 bin euro babaya, 266 bin euro anneye ve geri kalanı da iki erkek kardeş ile büyükanne ve büyükbabaya olacak şekilde dağıtılacak.

İki çocuğu havuzda boğulan Fransız aile, toplamda 2 milyon 506 bin euroluk tazminat davası açmıştı.

Mahkeme, yönetim kurulu üyelerine karşı açılan davanın reddine, otelin bağlı bulunduğu anonim şirket ve iki çalışan hakkındaki davanın ise kısmen kabulüne karar verdi.

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