İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

Adana'da, husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

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Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, caddede karşı karşıya geldi. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Gruplar cadde ortasında birbirlerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı. Yaşanan silahlı kavgada 8 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇIP KALABALIĞI DAĞITTI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı havaya ateş açarak dağıttı.

Bu sırada 1 yaralıya müdahale eden sağlık ekibine de saldıran kalabalık, polisin araya girmesiyle sakinleştirildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Muzaffer Üzer (28), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan polis ekipleri, silahlı kavganın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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