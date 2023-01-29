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İki grup arasındaki sopalı kavgaya para cezası

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında sokak ortasında çıkan sopalı kavgada taraflara idari para cezası verildi. 

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Karadeniz Mahallesi’nde saat 12.10 sıralarında, iki grup arasında sokak ortasında sopalı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri R.H. (33), M.H. (25), N.H. (31), H.H. (22) ve H.H. (22) isimli kişileri gözaltına aldı.

AKRABA OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda kişilerin akraba oldukları ve karşılıklı küfürlü hakaretten sonra olayın meydana geldiği öğrenildi.

Birbirlerinden şikayetçi olmayan kişilere ‘Çevreye Rahatsızlık Vermek’ suçundan toplam 3 bin 85 lira idari para cezası verildi. (DHA)

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