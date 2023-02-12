İki hemşire, deprem anında bebekleri yalnız bırakmadı

Kahramanmaraş'ın merkezli 7.7 şiddetindeki depremde iki hemşirenin, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeklerin bulunduğu kuvözleri korumak için sarf ettiği çaba güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kahramanmaraş’ın merkezli 7.7 şiddetindeki depremde iki hemşirenin, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeklerin bulunduğu kuvözleri korumak için sarf ettiği çaba güvenlik kameralarına yansıdı.Pazartesi günü saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetindeki deprem, aralarında Gaziantep’in de olduğu 10 ilde etkili oldu.

Şiddetli sarsıntı sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde görevli hemşireler Devlet Nizam ve Gazel Çalışkan, deprem anında dışarı çıkmak yerine bebeklerin bulunduğu kuvözlerin devrilmesini önlemek için gayret gösterdi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde hemşirelerin sarsıntı ile kuvözlerin devrilmesini önlemeye çalıştıkları görüldü. Ölümü göze alarak bebekleri yalnız bırakmayan hemşirelerin davranışı, görüntüleri izleyenler tarafından takdir edildi. (DHA)

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