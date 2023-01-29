İki kardeşin hikayesi yürek burkmuştu, işte son halleri

Karneleri aldıktan sonra tatil için geldikleri Muğla’nın Bodrum ilçesinde akrabalarının istememesini iddia ederek yürüyerek Balıkesir’e dönmeye çalışan ve polislerin Bodrum–Milas otoyolunun 15. kilometresinde bulduğu iki kardeşe amcaları sahip çıktı.

Yaşar ANTER

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki bir lisede öğrenim gören Efe P.(15) ile kardeşi Ekrem Emirhan P.(12) bir hafta önce karnelerini aldıktan hemen sonra tatil için Bodrum'dakile akrabalarının yanına geldiler. Bir gece burada kalan iki kardeş öbür gün yürüyerek Bodrum'dan ayrılarak yaşadıkları Balıkesir'in Burhaniye ilçesine gitmek üzere yola çıktılar.

POLİSLER BODRUM-İZMİR OTOYOLUNDA BULMUŞTU

İki kardeş Bodrum- İzmir karayolunda yürürken vatandaşların polise ihbar etmesi ile 15. Kilometrede polisler tarafından bulunarak korumaya alınıp İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Polislerin denetiminde Bodrum'un Yakaköy mahallesinde yaşayan amcaları 39 yaşındaki Gümrah P.’nin yanına yerleştirilen ve amcaları tarafından korumaya alınan çocukların sorunlarının giderildiği belirtildi.

78 SAATTE YÜRÜYEREK BALIKESİR'E VARACAKLARINI HESAPLAMIŞLAR

Emirhan P. “İnternetten baktık ve 78 saatte Balıkesir'e varabileceğimizi hesapladık, yola çıktık evden 35 kilometre uzaklaştığımızda polisler bizi buldu, yaptığımızın yanlış olduğunu biliyoruz, amcam bize sahip çıktı. Şimdi bir sıkıntımız yok, babam da cezaevinden çıktı, yanına döneceğiz” dedi.



“ÇOCUKLARIMIZ SAHİPSİZ DEĞİL”

Sözcü Gazetesi'ne evinde açıklama yapan iş insanı 39 yaşındaki amca Gümrah P. ise “Çocuklar istenmeyen ailevi sorunların içindeydi, ağabeyim Emrah trafik suçu nedeniyle iki aydır cezaevindeydi, o da benim gibi esnaf maddi durumu iyi, dün cezaevinden çıktı. Çocukları bir iki gün içerisinde kendisine teslim edeceğim, çocuklara babaları bakacak. Çocuklar hayal gücü ile kimseye haber vermeden yola çıkıp yürüyerek Balıkesir'e gideceklerini düşünmüşler, yaptıklarının yanlış olduğunu anladık, onlarda anladılar, şu anda bir sıkıntımız kalmadı. İlgilenen yardım etmek isteyen herkese teşekkür ederiz” dedi.

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