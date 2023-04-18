Abone Ol

İki kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Kartal'da 4 kişi arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü otomobildeki silahlı kavganın  güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İki kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kartal Yakacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meşecik Sokak’ta seyir halindeki otomobil içerisinde bulunan 4 kişi arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada sırasında Tiryaki Sokak’ta bulunan aydınlatma direğine çarparak durdu. Kavgada otomobildeki  2 kişi hayatını kaybederken,  1 kişide yaralandı. Seken kurşunlar nedeniyle tatlı dükkanında oturan bir kadında yaralandı.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin direğe vurduğu anlar ve silah seslerini duyanların kaçtığı anlar görülüyor. (DHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam