İki kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul Kartal'da 4 kişi arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü otomobildeki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kartal Yakacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meşecik Sokak’ta seyir halindeki otomobil içerisinde bulunan 4 kişi arasında silahlı kavga çıktı.
Kavgada sırasında Tiryaki Sokak’ta bulunan aydınlatma direğine çarparak durdu. Kavgada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı. Seken kurşunlar nedeniyle tatlı dükkanında oturan bir kadında yaralandı.
Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin direğe vurduğu anlar ve silah seslerini duyanların kaçtığı anlar görülüyor. (DHA)