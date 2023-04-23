İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Diyarbakır'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Eğil- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Diyarbakır istikametine seyir halinde olan Ali K. yönetimindeki 33 ADV 600 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Çetin I.’nın kullandığı 68 FB 262 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR
Kazada sürücüler Çetin I. ve Ali K. ile Emine K. ve ismi öğrenilmeyen 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)