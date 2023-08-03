Abone Ol

İki otomobilin çarpıştı: 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İki otomobilin çarpıştı: 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı

Karabük’te S.K. yönetimindeki 55 AKM 967 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Karaevli Kavşağı’nda M.I. idaresindeki 06 FZ 3763 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 55 AKM 967 plakalı otomobil devrildi.

Kazada araçların sürücüleri ile otomobillerdeki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki E.M.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan S.K’nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)

Açık kalan pencereden düşen küçük çocuk öldüİlginizi ÇekebilirAçık kalan pencereden düşen küçük çocuk öldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam