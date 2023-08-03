İki otomobilin çarpıştı: 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Karabük’te S.K. yönetimindeki 55 AKM 967 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Karaevli Kavşağı’nda M.I. idaresindeki 06 FZ 3763 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 55 AKM 967 plakalı otomobil devrildi.
Kazada araçların sürücüleri ile otomobillerdeki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki E.M.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan S.K’nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)