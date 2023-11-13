İki polisi yaralayan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
Diyarbakır'da, "dur" ihtarına uymayarak motosikletli polis ekibine çarpan 16 yaşındaki sürücü tutuklandı.
Olay, dün merkez Kayapınar ilçesi Ahmet Arif Caddesi’nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, “dur” ihtarına uymayarak kaçan 23 FN 454 plakalı otomobili takibe aldı. Takip sürerken, otomobil motosikletli polis ekibinin kullandığı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı. Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince otomobil sürücüsü A.E.A. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yaralı polislerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.