İki yolcu minibüsü çarpıştı: 11 yaralı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Kocaeli’nin Kayacık Mahallesi Hüseyin Karadeniz Sokak’ta M.Y. idaresindeki 41 M 8040 plakalı minibüs ile F.A’nın kullandığı 41 M 8038 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada sürücülerden M.Y. ile her iki araçtaki toplam 10 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle kapanan yol, minibüslerin çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. (AA)