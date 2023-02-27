İl Özel İdaresi sekreterinden ‘Hükümet istifa’ sloganı atan taraftarlara: Namus fukarası, ahlaksız güruh

Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından dün akşam oynanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında da "Hükümet istifa" sloganı atıldı. Aksaray İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, hükümet aleyhine tezahürat yapan taraftarlara “Namus fukarası, ahlaksız güruh, insanlığın kaybetmiş zavallılar” sözleriyle hakaret etti. Yüksel Çelik’in sözlerine CHP’den sert tepki geldi.

Müslüm EVCİ

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Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki hükümet protestosunun ardından, dün akşam oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında da “hükümet istifa” sesleri yükseldi.

BAZI ANADOLU KULÜPLERİNDEN KINAMA AÇIKLAMASI GELDİ

Türkiye'nin iki büyük kulüp taraftarlarının protestosu büyük yankı uyandırırken, Konyaspor, Kayserispor, Alanyaspor, Bşakşehir ve Sivasspor kulüplerinden kınama açıklaması geldi.

“AHLAKSIZ GÜRUH”

Aksaray İl Özel İdaresi Sekreteri Genel Sekreteri Yüksel Çelik ise, iktidar karşıtı protestolara hakaretle karşılık verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, şu ifadelere verdi:

* “FB-Konyaspor maçındaki birtakım namus fukarası, ahlaksız bir güruh ‘hükümet istifa’ diye bağırıyor. Türkiye'nin kaymağını yemeye alışmış krizden ve sisli havadan beslenen bu vampirlere ben şunu demek istiyorum. 6 Şubat günü 13:10'da Sn. valimiz ile birlikte ikinci depreme Elbistan'da yakalandık. Az daha araçlarımızın içinde bir dakika farkla enkazın altında kalmaktan kurtulduk. Ve o günden buyana Elbistan'dayız.

* İki gün bir ekmek bile yemedik, dört gün araçta yattık. Sonra bir anaokulunda sünger bir yatakta yatabildiğimiz kadar yatıyoruz. Bu hiç önemli değil. Bu vatana bu millete feda olsun. Çocuklarımızın yüzünü görmedik ve sesini duymadık. Çünkü burada kurtarılması gereken can ve yapılması gereken çok işlerimiz var. Yirmi gündür bizim Valimiz ve bizler başta olmak üzere tüm bakanlarımız, valilerimiz, milletvekillerimiz, tüm kamu görevlileri STK'lar deprem bölgesinde peki siz neredesiniz?”

“İNSANLIĞINI KAYBETMİŞ ZAVALLILAR”

Kendisinin de Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu söyleyen Çelik, şunları söyledi:

* “Ben de FB kongre üyesiyim. Ben deprem anından buyana buradayım. Milyonlarca FB sevdalıları da deprem bölgelerinde (tabi diğer takımların taraftarları da) çocuklarımı görmeye İstanbul'a bile gelemedim ve gelmedim. Bu kadar acı varken, maçta bu kadar emeği görmemek ve çok iğrenç bir şekilde yalan dolan demek insanlığa sığar mı?

* İnsan olana yakışır mı? ‘İnsanlığını kaybetmiş zavallılar’ demek istemem ama siz ne zaman bütün değerlerinizi askıya aldınız, o değerlere kırmızı kart gösterdiniz. Yazıklar olsun. Size inat bu millet devletiyle, milletiyle kısa sürede yaralarını saracak ve ayağı kalkacak. Siz istemeseniz de….”

CHP'Lİ İSİMDEN SERT TEPKİ

Yüksel Çelik'in açıklamalarına milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden eski CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk sert tepki gösterdi. “Deprem felaketi kadar büyük bir arsızlık, aymazlık ile karşı karşıyayız” diyen Ertürk, şunları söyledi:

* “Vatandaşlarımız soğukta inim inim inlerken, çadır diye ülkeyi ayağı kaldırırken, Kızılay başkanının çadır satmasına tanık olduk. Bir başka aymazlık ise ilimizde görev yapan İl Özel İdaresi Sekreteri Yüksel Çelik, bir futbol maçında hükümeti istifaya çağıranlara yönelik Cumhurbaşkanının memuru gibi davranarak, onun kadar ağzı ve dili bozuk bir şekilde kötü bir üslupla bir açıklama yapması. Hükümeti istifaya çağırmak ne zamandan beridir namussuzluk olmuştur? Sayın Yüksel Çelik’e soruyorum. Neymiş efendim Elbistan'da süngerde yatmış. Yazıktır kıyamayız sana.

* Yapılan 5 yıldızlı oteller sizin beceriksizliğiniz olduğu için süngerde yattınız. İnsanlar sokakta üstüne battaniye bulamadan üstü açık yatıyordu. Siz yine de de sünger bulabilmişsiniz. Beyefendi çocuğunun sesini 15 gündür duyamamış, sizin kötü yönetiminizden sizin beceriksizliğinizden, imar aflarınızdan dolayı insanlar çocuklarının seslerine ömür boyu hasret kalacak sayın sekreterimiz. İnsanların acısı tazeyken, böyle bir açıklamayı siz nasıl yaparsınız?

* Neymiş efendim enkaz altında kalmaktan 1 dakika arayla kurtulmuş. 20 gündür insanlar yakınlarının, sevdiklerinin cenazesini bulamıyor Yüksel Çelik. Sen bir dakika ara ile kurtulmuşsun insanlar yakınlarının sevdiklerinin henüz cesedine ulaşmış değil. İnsanlar bu acısını yaşarken, bu yaptığınız aymazlıktan dolayı derhal devlet memurluğundan istifa edin derhal. Bu şekilde devlet memurluğu olmaz. Siyaset yapacaksan formanı giyer istediğin partide siyasetini yaparsın. Devlet memuruysanız adam gibi devlet memurluğunuzu yapın, siyasetçiyseniz çıkarın formanızı karşıma çıkın hesaplaşalım.”

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