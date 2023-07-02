İlk hacı kafilesi yurda döndü

Kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren ilk hacılar yurda dönmeye başladı.

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Suudi Arabistan’da hac vazifelerini yerine getiren 300 kişilik ilk hacı kafilesi Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla saat 15.00’de Cidde’den İstanbul’a geldi.

Hacı kafilesinde yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da vardı. Kutsal topraklarda bulunan Türk hacıların yurda dönüşü önümüzdeki günlerde de sürecek.

“ALLAH HERKESE NASİP ETSİN”

Almanya’da yaşayan Semih Ülker hac ibadetini yerine getirmenin gururu içinde olduğunu ifade ederek, “Herkese tavsiye ederiz. Benim için bilhassa ilk defa oldu. Annem için ikinci kez oldu. Annemle bir karar aldı. Beraber gittik ve orada manevi anları yaşadık. Kabe’yi görmenin herkesin yaşaması gereken bir duygu olarak görüyoruz. ” dedi.

Anne Nazmiye Ülker ise, ” Ben 52 seneden beri Almanya’dayım. İkinci kez hacca gidiyorum. Oğlum götürdü beni. Çok önemli, çok güzel bir duygu” dedi.

Yurda dönen hac kafilesinde yer alan İsmail Coşkun ise, “Çok şükür hacca gittik; hac vazifemizi yerine getirdik. Bugün de sağ salim evimize döneceğiz Frankfurt’a. Rabbim herkese nasip etsin. Çok güzel bir duygu, ‘Anlatılmaz yaşanır’ derler ya. Ancak yaşanacak bir duygu. Rabbim herkese nasip etsin en kısa zamanda gidip gelmeyi inşallah” diye konuştu. (DHA)

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