İmam nikahlı eşi tarafından öldürülen Ayşenur toprağa verildi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Rıdvan Kurt (33) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülen 1 çocuk annesi Ayşenur Akkurt (30), toprağa verildi.
Şarköy’de önceki gece Rıdvan Kurt ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ayşenur Akkurt’tan haber alamayan yakınları, gece polise başvurdu.
Çiftin Camikebir Mahallesi Karayel Sokak’ta oturduğu eve giden polis ekipleri, merdivenle pencereden içeri girdi.
Polis ekipleri, Ayşenur Akkurt’u boğazından bıçaklanmış halde yatakta, Rıdvan Kurt’u ise sol el bileği ile vücudunda kesiklerle yerde yatarken buldu.
Çağırılan ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ayşenur Akkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Rıdvan Kurt ise müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. 9 ayrı suç kaydı bulunan Kurt’un, yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
BABASI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Ayşenur Akkurt için bugün Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’ndeki Özgürlük Camisi’nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazede Akkurt’un babası Ahmet Akkurt, gözyaşları döktü. Akkurt, namazın ardından Eski Mezarlık’ta toprağa verildi. (DHA)