İnce’nin iddiasına İBB’den yanıt

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin CHP’li İBB yönetiminin Kolin İnşaat’a metro ihalesi verdiği iddiası üzerine İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce açıklama yaparak ihalenin 2015 yılında AKP döneminde verildiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Babala TV'de katıldığı programda; parti sözcüsü İpek Özkal’ın eşinin, kamuoyunda “5'li çete” olarak bilinen Kolin İnşaat’ta çalışmasına ilişkin eleştiriler üzerine CHP'li İBB yönetiminin bu şirkete Dudullu-Bostancı metrosunu ihalesini verdiğini, hattın açılışının da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldığını söylemişti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi.

Dudullu – Bostancı Hattı'nın ihalesinin 2015 yılında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve başlamadan önce yapıldığını belirterek “Kamuoyunda bahsi geçen şirketin de yer aldığı ortak girişim ihaleyi kazanmıştır” dedi.

AKP DÖNEMİNDE DURDURULMUŞTU

Hattın inşaatının da önceki yönetim tarafından 2018 yılı sonunda finansal kaynak bulunamadığı gerekçesiyle durdurulduğunu hatırlatan Gökce “2020 yılında Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun tasarrufuyla özkaynak üretilerek işler tekrar başlatılmıştır. 2022 yılı başında 188 Milyon Euro Eurobond ihraç edilmiş ve hattın kalan tüm finans ihtiyacı sağlanmıştır. Hattımız 2022 Aralık sonunda yolculu işletme sertifikası alınarak işletmeye hazır hale getirilmiş ve 6 Ocak 2023’te resmi törenle İstanbulluların hizmetine sunulmuştur. 14,3 km hat uzunluğuna sahip, entegre ulaşım sistemimizin önemli bir parçası olan ve bölgede yaşayan 3,5 milyon insana hizmet eden hattımızda saatte 50 bin yolcu taşınmaktadır. Konuyu kamuoyunun bilgisine sunar, eksik, yanlış veya hatalı bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz” dedi.

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