İnegöl’de arkadaşını 500 liralık borç nedeniyle bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 500 liralık borç nedeniyle tartıştığı arkadaşını sırtından bıçaklayan Fatih Sarper (30) tutuklandı.

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Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi’nde dün gece saatlerinde pansiyonda aynı odada kalan Fatih Sarper ile arkadaşı Serkan D. (25) arasında, küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Pansiyon görevlileri, gürültü nedeniyle şikayet üzerine iki arkadaşı uyardı.

Sokağa çıkan iki arkadaşın tartışması, burada kavgaya dönüştü. Bu sırada Serkan D., “Adamsan bıçakla” dediği arkadaşı Fatih Sarper tarafından sırtından bıçaklandı.

Serkan D. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serkan D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fatih Sarper ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Fatih Sarper’in Emniyet’teki ifadesinde, “Bana 500 lira borcu vardı. Odadaki eşyaları almaya geldi. Ben de önce borcunu öde dedim. Aramızda küfürleşme yaşandı. Sokakta devam eden tartışma sırasında bana kaldırım taşı attı. Ben de elimdeki bıçağı sağa sola salladım. O sırada bıçaklamışım” dediği öğrenildi.

Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Sarper, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralı Serkan D.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)