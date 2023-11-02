İnşaat alanında facia: 2 işçi göçük altında kaldı
Van'ın İpekyolu ilçesindeki inşaat alanında beton dökülen kalıpların patlaması sonucu meydana gelen göçüğün altında kalan 2 işçi kurtarıldı.
Hatuniye Mahallesi’ndeki inşaatta, beton dökme çalışması sırasında kalıpların patlaması sonucu 2 işçi göçük altına kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine inşaat alanına AFAD, UMKE ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yapılan çalışmalar sonucu göçük altından yaralı çıkarılan işçiler, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. (AA)