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İnşaat alanında facia: 2 işçi göçük altında kaldı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki inşaat alanında beton dökülen kalıpların patlaması sonucu meydana gelen göçüğün altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

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İnşaat alanında facia: 2 işçi göçük altında kaldı

Hatuniye Mahallesi’ndeki inşaatta, beton dökme çalışması sırasında kalıpların patlaması sonucu 2 işçi göçük altına kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine inşaat alanına AFAD, UMKE ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan çalışmalar sonucu göçük altından yaralı çıkarılan işçiler, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. (AA)

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