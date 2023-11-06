İnşaat kazısında patlamamış top mermisi bulundu
Muğla’nın Marmaris ilçesinde inşaat kazısı sırasında bulunan patlamamış havan topu mermisi, jandarma tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinin Turunç Mahallesi’ndeki Dereözü mevkisinde sabah saatlerinde inşaat çalışmaları sırasında kepçeye takılan patlamamış havan topu mermisi bulundu.
Kepçe operatörü durumu Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.
Bunun üzerine Turunç Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine gelerek havan topu mermisini kontrollü bir şekilde imha etti.