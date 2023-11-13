İnşaat malzemesi çaldı, “Bir gün lazım olur diye aldım” dedi
Samsun'un Atakum ilçesinde inşaattan ytong çalan G.Ö., gözaltına alındı. G.Ö. ifadesinde "Bir gün lazım olur diye aldım" dedi.
Samsun’un Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesinde G.Ö., bir inşaattan ytong malzemesi çalarak kamyonetine yükledi.
Durumu fark eden inşaat işçileri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, G.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı.
G.Ö., Emniyet’teki ifadesinde “Bir gün lazım olur diye çaldım” dedi. G.Ö.’nün Emniyet’teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)