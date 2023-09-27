İnşaatın 10. katından yere çakıldı
Diyarbakır'da yapımı devam eden 15 katlı inşaatın 10'uncu katından düşen B.E. adlı erkek ağır yaralandı.
Diyarbakır’da İnşaatı devam eden binanın onlarca kat yüksekliğinden bir erkeğin düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde düşen kişinin ağır yaralı olduğu belirlenince ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
TEDAVİYE ALINDI
Tedaviye alınan ve isminin B.E. olduğu öğrenilen kişinin vücudundan kırıklar olduğu belirtildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise B.E.’nin inşaatın 10’uncu katından düştüğü saptandı.
B.E.’nin inşaatta çalışıp, çalışmadığı ve olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)