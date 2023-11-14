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Irak’ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Kandil ve Hakurk'ta 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Irak’ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde 10 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. ‘Terörist neredeyse hedefimiz orası’ parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı. (AA)

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