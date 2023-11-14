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İranlı kadının bağırsağından 318 gram uyuşturucu çıktı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Digor-Kars kara yolundaki uygulamada bir kadının bağırsağında uyuşturucu yakaladı.

Yayınlanma: 11:58 - 14 Kasım 2023 Güncellenme:
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Ekipler Kars’ta gerçekleşen bir uygulamada şüpheli hareketler sergileyen İran uyruklu bir kadını tespit etti. Yolcu otobüsünde yapılan aramada gözaltına alınan 31 yaşındaki Hadıs Aeınezad, Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede çekilen röntgen sonucunda kadının makatında uyuşturucu bulundu. Cerrahi operasyonla çıkarılan 318 gram metamfetamin, şüphelinin makatından çıkarıldı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aeınezad, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

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Emniyet İran Kars mahkeme uyuşturucu