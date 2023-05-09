İş insanı evinde bıçaklanarak öldürüldü, sanıklar hakkında karar…

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iş insanı Cahit Tatlı'nın, evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu yargılanan 2 sanıktan biri ağırlaştırılmış müebbet, diğeri 17 yıl hapse çarptırıldı.

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Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar C.İ, Suriye uyruklu F.S. ve tutuksuz sanık A.İ.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı celse arasında verdikleri yazılı savunmalar okunarak dosyaya konuldu.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı tekrarlayarak bu doğrultuda karar verilmesini talep etti.

Katılan avukatı ve Tatlı’nın yakınları, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

‘BİZE SALDIRDI’ DEDİLER

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık F.S, Tatlı’yı öldürmek amacıyla eve gitmediğini belirterek, eve gideceğinden A.İ.Ç. ile C.İ’nin haberi olmadığını söyledi.

Bu kişilerin eyleme iştiraklerinin bulunmadığını belirten F.S, Tatlı’nın kendisine saldırdığı için olayın gerçekleştiğini savundu.

Tutuklu sanıklardan C.İ, üzerine atılı suçlamaları işlemediğini dile getirerek, beraat ve tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanık A.İ.Ç. de önceki ifadelerini tekrarlayarak beraatini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkilleri için beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, F.S’nin “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “gece vakti nitelikli hırsızlık”, “konut dokunulmazlığının ihlali” ve “6136 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından da 13 yıl 9 ay hapis cezası ile 2 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Tutuklu sanıklardan C.İ’nin “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan 17 yıl hapsine karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanığın üzerine atılı suçlamalardan beraatine hükmetti.

OLAY

Servetiye Karşı Mahallesi’nde oturan arkadaşı Cahit Tatlı (49) ile 2 Ekim 2021’de telefonda konuşan V.Y, çığlık ve bağrışma sesleri duyması üzerine durumu jandarmaya bildirmişti.

Eve giden jandarma ekipleri, bu kişinin yerde hareketsiz yattığını görmüş, sağlık personelince yapılan incelemede, sırtından kesici aletle yaralanan Tatlı’nın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Tatlı’ya ait lüks cip de Kocaeli Fuar Alanı mevkisinde terk edilmiş halde bulunmuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen zanlılar C.İ, Suriye uyruklu F.S. ile A.İ.Ç’yi İzmit’te düzenlenen operasyonla gözaltına almıştı.

Ayrıca C.İ. ve F.S’nin, Tatlı’nın gittiği spor salonunda eğitmenlik yaptığı belirlenmişti.

Tutuklanan şüphelilerden A.İ.Ç, geçen duruşmada tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. (AA)

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