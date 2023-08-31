İş insanını kaçırıp işkence yapmışlardı: 10 gözaltı

Şişli'de daha önce birlikte iş yaptıkları işadamını kaçırarak işkenceyle zorla senet imzalatıp, 14 bin dolar parasını aldıkları iddia edilen 10 şüpheli polis tarafından yakalandı, şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne başvuran mağdur A.A.Q.A. Şişli’de zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığını, Gaziosmanpaşa’da adresini bilmediği bir yere götürüldüğünü söyledi. A.A.Q.A. kendisini kaçıran kişiler tarafından darp edilip işkence gördüğünü ve kendisine 270 bin dolarlık senet imzalatıldığını iddia etti.

İş insanı aynı şüphelilerin 14 bin dolar parasını aldığını da söyledi. Şüphelilerin, 270 bin dolarlık senetten geri kalan parayı bulması için, kendisini serbest bıraktığını anlatan A.A.Q.A polislerden yardım istedi.

BİNAYA SOKUP DARP ETMİŞLER

Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, kaçırma ve darp olayının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin minibüse bindirdikleri mağduru, bir binaya soktukları ardından darp ettikleri görülüyor. Şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi.

Polis ekipleri, 29 Ağustos Salı günü önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi; 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 pompalı av tüfeği ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheliler arasında bulunan A.Ö. yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan 10 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)

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