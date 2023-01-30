İş yeri önündeki maket mankeni böyle parçaladı

Karabük'te, bir iş yerinin önünde reklam amaçlı konulan ve ünlü bir sanatçının yer aldığı karton makete saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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100. Yıl Mahallesi’nde bulunan ve mobilya üzerine faaliyet gösteren iş yerinin önünden geçen bir kişi, aniden iş yerine ait karton makete saldırdı. Reklam amaçlı konulan ve ünlü bir sanatçının yansıtıldığı maketi tekmeleyen kişi, daha sonra oradan uzaklaştı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Durumu fark eden ve güvenlik kameralarını izleyen iş yeri sahibi, polise haber verdi. Polis, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına ait görüntülerde, bir kişinin makete tekmeyle saldırdığı ve daha sonra parçaladığı, olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor. (AA)

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