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İşçi kestiği ağacın altında kalıp öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ormanda kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kalan orman işçisi Yaşar Arslantaş (59) hayatını kaybederken, arkadaşı Süleyman Ş. (51) de hafif yaralandı.

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İşçi kestiği ağacın altında kalıp öldü

Bursa’da orman işçisi Yaşar Arslantaş, motorlu testere ile ağacı kesmeye başladı. Kesilen ağaç o sırada Arslantaş’ın üzerine devrilirken, dalları da diğer işçi Süleyman Ş.ye çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arslantaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arslantaş’ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırılırken, hafif yaralanan işçi Süleyman Ş., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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