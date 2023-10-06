IŞİD şüphelisi yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü IŞİD şüphelisi gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü IŞİD’in faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, bu kapsamda örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Z.E.E.’nin ilçede yaşadığını tespit etti.
Şüphelinin evinde yapılan aramada 6 cep telefonu, tabanca, örgüte ait olduğu değerlendirilen yazılı dokümanlar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (AA)