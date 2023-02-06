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İskenderun’da deprem nedeniyle cami çöktü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem Hatay'da da etkili oldu. İskenderun'da depremin etkisiyle Nuri Uysen Cami de çöktü.

Müslüm EVCİ
Yayınlanma: 15:06 - 06 Şubat 2023 Güncellenme:
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İskenderun’da deprem nedeniyle cami çöktü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7’lik deprem, birçok ilde etkili oldu. Depremin etkili olduğu şehirlerden birisi ise Hatay.

İSKENDERUN'DA CAMİ ÇÖKTÜ

Depremde en çok zarar gören Hatay'ın İskenderun ilçesinde ise Numune Mahallesi'nde bulunan Nuri Uysen Camii de çöktü.

“BURADA DURUM ÇOK KÖTÜ”

Çöken caminin görüntülerini Sözcü İhbar Hattı'na gönderen Yusuf Antakyalıoğlu isimli vatandaş, “İskenderun'da depremi çok çok şiddetli hissettik. Depremin etkisiyle birçok bina yıkıldı. Kamu binalarının yanında cami de çöktü. Şu an yıkılan binalarda arama ve kurtarma çalışmalarına yardım ediyoruz. Burada durum çok kötü” dedi.

 

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