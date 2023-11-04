İSKİ’den vatandaşa su tasarrufu için yedi uyarı
İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı düşmeye devam ederken, İSKİ su tasarrufu konusunda vatandaşlara yedi uyarıda bulundu.
Barajların doluluk oranı çakılırken İSKİ su tasarrufu çağrısını yineledi. İSKİ'nin sosyal medya hesabından “Yarın için şimdi harekete geç! Tasarruf et, susuz kalma…” başlığı ile su tasarrufu yöntemleri paylaşılıyor.
26 Ekim'den bugüne kadar 7 farklı paylaşım yapan İSKİ, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:
1- “Duş esnasında suyu açık bırakmayın”
2- “Banyoda geçirdiğiniz süreyi kısaltın”
3- “Rezervuarınızı daha küçük hacimlilerde değiştirin”
4- “Sızdıran rezervuarın günde 700 litreye kadar su harcayabileceğini unutmayın”
5- “Muslukların altında bulunan vanaları kısın veya musluk başlıklarına perlatör takın”
6- “Damlatan muslukları tamir ettirin”
7- “Evdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğini unutmayın”