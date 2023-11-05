İŞKUR müdürü trafik kazasında öldü
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül, Isparta-Antalya kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Isparta-Antalya kara yolunun 42. kilometresinde meydana geldi. M.Ü.’nün kullandığı 32 EZ 960 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Akgül’e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Akgül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Akgül’ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Akgül’ün cenazesinin memleketi Konya’nın Beyşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
TIR sürücüsü M.Ü. ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (AA)