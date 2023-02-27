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Isparta’da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Isparta'da özel uçuş okuluna ait eğitim uçağı, bir motorunun bozulması nedeniyle araziye zorunlu iniş gerçekleştirdi.

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Isparta’da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

İçinde eğitmen pilot K.Ö. ve öğrenci Ö.K’nin bulunduğu eğitim uçağının bir motoru havadayken arıza yaptı.

Bunun üzerine pilot K.Ö, Keçiborlu ilçesi güneyindeki Senir Ovası’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

PİLOT VE ÖĞRENCİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine Süleyman Demirel Havalimanı kaza kırım ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eğitmen pilot ve öğrenci hafif yaralanırken, uçakta hasar meydana geldi. (AA)

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