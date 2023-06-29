Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Isparta'da meydana gelen kaza sonucunda iki otomobil çarpıştı. Bir kişi öldü, ikisi ağır yedi kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Isparta’nın Eğirdir ilçesinde meydana geldi. Uğur Ali Dinçtürk’ün yönetimindeki otomobil, Eğirdir Dağ Komando Okulu önündeki kavşağı geçtikten sonra sürücünün kontrolünden çıktı. Önce refüje daha sonra karşı yönden gelen ve Mustafa Tanrıkulu’nun kullandığı otomobile çarptı.
Kazada sürücü Uğur Ali Dinçtürk hayatını kaybederken, her iki otomobilde bulunan yedi kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan iki yaralı ise Isparta’daki hastanelere sevk edildi. (DHA)