Abone Ol

Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Isparta'da meydana gelen kaza sonucunda iki otomobil çarpıştı. Bir kişi öldü, ikisi ağır yedi kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Isparta’nın Eğirdir ilçesinde meydana geldi. Uğur Ali Dinçtürk’ün yönetimindeki otomobil, Eğirdir Dağ Komando Okulu önündeki kavşağı geçtikten sonra sürücünün kontrolünden çıktı. Önce refüje daha sonra karşı yönden gelen ve Mustafa Tanrıkulu’nun kullandığı otomobile çarptı.

Kazada sürücü Uğur Ali Dinçtürk hayatını kaybederken, her iki otomobilde bulunan yedi kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan iki yaralı ise Isparta’daki hastanelere sevk edildi. (DHA)

Depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralıİlginizi ÇekebilirDepremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralıKaçan kurbanlık trafik kazasında öldüİlginizi ÇekebilirKaçan kurbanlık trafik kazasında öldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam