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İstanbul Havalimanı’nda Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi gönderen ülkelere teşekkür

 İstanbul Havalimanı'nın bilgi ekranlarında, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Türkiye'ye yardım ve ekip gönderen ülkelere kendi dillerinde teşekkür ediliyor.

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İstanbul Havalimanı’nda Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi gönderen ülkelere teşekkür

Türkiye’de 10 ili etkileyen asrın felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler, görevlerini tamamlamalarının ardından ülkelerine dönüyor.

İstanbul Havalimanı’ndan ülkelerine dönen arama-kurtarma ekiplerine teşekkür amacıyla bilgi ekranlarından, destek veren ülkelerin bayraklarıyla birlikte kendi dillerinde “Dayanışmanız için teşekkürler” yazısı yansıtılıyor. (AA)

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