‘İstanbul Huzur’ denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'İstanbul Huzur' denetimi yapıldı. Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde Taksim Meydanı'nda durdurulan araçlar didik didik aranırken sürücü ve yolculara genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde birçok noktada eş zamanlı olarak ‘İstanbul Huzur’ denetimi yapıldı. Denetimlere, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Deniz Liman Şube ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlerde narkotik köpekleri de durdurulan araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı. Yapılan denetimler sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların genel bilgi taraması (GBT) yapıldı. (DHA)