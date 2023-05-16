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İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, meteorolojik verilere dayanarak bu gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren kuvvetli yağış tahmininde bulunuldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi'nde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği bildirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI GELDİ

İstanbul Valiliği de bu meteorolojik tahminlerin ardından vatandaşları olası kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

“Bölgemizde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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