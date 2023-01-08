İstanbul ilçelerinde kaçakçılık operasyonu
İstanbul'da, yasa dışı yollardan yurt dışından getirdikleri ürünleri piyasaya sürmek istedikleri iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçları kapsamında suç organizasyonlarının önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Bağcılar, Fatih, Beykoz, Pendik ve Kartal ilçelerinde belirlenen 7 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 8 zanlı yakalandı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, 25 bin 163 cinsel içerikli gıda ürünü, 676 çeşitli markalarda kol saati, 1038 çeşitli markalarda akıllı saat, 695 tıbbi ilaç, 23 bin 880 çeşitli markalarda elektronik eşyalardan kulaklık, şarj başlığı, şarj seti, şarj kablosu, tıraş makinesi ile 1250 elektronik sigara ele geçirildi. (AA)