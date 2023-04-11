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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 avukat gözaltında

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ’ye (Fetullahçı Terör Örgütü) yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan şüphelilerin, FETÖ mahrem imamlarıyla özel hatlar üzerinden görüştüklerinin tespit edildiği belirtildi.

Habip ATAM
Yayınlanma: 09:53 - 11 Nisan 2023 Güncellenme:
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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 avukat gözaltında

Operasyon, İstanbul TEM ( Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) görevlilerince, gerçekleştirildi. Polis ekipleri, farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan bazı şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla görüşmelerini belirledi.

Özel hatlar kullanarak iletişime geçen şüphelilerin, bu kişilerle örgütün belirlediği gizlilik kurallarına riayet ederek görüştükleri öne sürüldü.

Mahrem imamların, şüphelileri örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirildikleri belirtildi.

Yapılan analizler sonucunda tespit edilen şüphelilerin, yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Farklı dosyalardan da haklarında yakalama kararı olan 9 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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